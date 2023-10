Anziana si perde e cade in un torrente. La salva un carabiniere

Gli angeli custodi, a volte, si rendono visibili e può capitare anche che indossino la divisa, com’è successo ieri mattina a Besozzo dove un carabiniere con il suo intervento coraggioso ha salvato un’anziana caduta in un piccolo corso d’acqua. La donna, 80 anni, si era allontanata da casa, forse in stato confusionale ha perso l’orientamento e camminando è scivolata sul terreno bagnato dalla pioggia finendo nel torrente, non distante dalla sua abitazione. A dare l’allarme i familiari intorno alle otto quando hanno scoperto che l’anziana non era in casa. Sono stati momenti di grande preoccupazione mentre venivano attivate le ricerche che impegnavano i carabinieri, i vigili del fuoco e i parenti dell’ottantenne.

Nel giro di un’ora è stata ritrovata, era caduta in acqua, non c’era tempo da perdere, sotto la pioggia battente, infreddolita, si temeva il peggio per l’ipotermia. A quel punto, senza esitare, il carabiniere, come un angelo custode in divisa, l’ha raggiunta, quindi se l’è caricata sulle spalle, ha risalito il dislivello sdrucciolevole del terreno e infine l’ha riportata a casa. L’anziana è stata immediatamente soccorsa, le sono stati messi vestiti asciutti ed è stata riscaldata con le coperte mentre sul posto arrivava l’ambulanza. I sanitari l’hanno visitata e accompagnata al pronto soccorso di Varese per un controllo. R.F.