Anteprima del nuovo van "Ha un design futuristico"

Oggi il Gruppo Autotorino, top dealer italiano presente in tutto il Nord Italia, sarà protagonista della preview regionale del nuovo Hyundai Staria, il van dal design futuristico frutto della metodologia di progettazione "inside-out" della casa di produzione coreana, che rivoluziona il mercato dei Van. Secondo i dati Federauto, in provincia di Varese da inizio anno sono state immatricolate 116 vetture del segmento dei monovolume, di cui il nuovo van Hyundai fa parte, contro le 99 del 2022, per un incremento del 17,17%. La tipologia di auto si conferma di interesse per le famiglie e le aziende, come dimostrano anche i primi dati di Autotorino delle persone che hanno richiesto un preventivo della nuova Hyundai Staria: il 71% infatti è costituito da privati mentre il 21,4% da aziende. "Autotorino è il primo partner di Hyundai in Italia e siamo felici di presentare in anteprima questo prodotto" commenta Leonardo Bevilacqua, brand manager Autotorino Hyundai. Per partecipare all’evento che si terrà oggi dalle 19 allo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel è necessario registrarsi sul sito di Autotorino.