Angela Bariola da record: ha compiuto 106 anni

Una festa per celebrare le 106 candeline virtualmente spente da Angela che, ancora oggi, legge un libro alla settimana, fa le parole crociate e dipinge: l’ha organizzata questa settimana la Residenza sanitaria assistenziale Leopardi di Parabiago, attualmente la casa di Angela Bariola, legnanese di origine, che lo scorso 22 giugno ha compiuto gli anni, raggiungendo l’ambizioso traguardo, e che si è vista circondata dall’affetto dei suoi cari e dei tanti conoscenti che hanno voluto condividere con lei un pomeriggio colorato, pieno di allegria e musica, a cui sono state invitate anche le autorità locali.

La festa è stata organizzata dalla Rsa Leopardi, che è la casa di Angela ormai da quasi otto anni, dal 25 ottobre del 2016: "Sono state ore commoventi e piene di allegria, arricchite dalle note dei cantanti Sesé e Lucia, con tante sorprese per la festeggiata – spiegano i portavoce della Casa di riposo parabiaghese –: la prima è stata la presenza del vice sindaco, Luigi Ferrario, che ha omaggiato la signora Angela di uno splendido bouquet di fiori. Accanto a lui i familiari della ospite, che hanno condiviso la sua emozione per questo nuovo compleanno a tre cifre. A seguire, poi, la proiezione di un video di auguri realizzato dagli ospiti e dagli operatori della struttura e festeggiamenti con canti e balli in compagnia anche dei ragazzi della Residenza sanitaria per disabili Leopardi". Angela è una legnanese doc, nata da Pietro Bariola e Bianca Passoni: ha sempre vissuto con la sorella maggiore, Armida, prima con i genitori e successivamente da sole, nella loro casa natale. Angela, nella vita, ha lavorato nel reparto amministrativo dell’azienda di famiglia e ha guidato la macchina fino a pochi anni fa. Viene considerata un’ospite storica della Rsa, dove è entrata quando è stata ricoverata anche la sorella.

Malgrado l’età Angela si è sempre dimostrata una persona dinamica, curiosa e con una grande voglia di vivere: oltre alla lettura e alle parole crociate, partecipa alle attività educative e realizza piccoli manufatti per il mercatino della struttura. Come se non bastasse, ha sempre coltivato l’hobby del cucito e della sartoria, insieme alla sorella, senza mai dimenticare l’amore per la cucina. Un esempio da seguire, insomma, per chi ritiene che l’avanzare dell’età si possa provare a contrastare mantenendo attivo lo spirito.

Paolo Girotti