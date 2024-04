Ancora olezzi nella zona sud. I residenti reclamano soluzioni

Torna l’emergenza cattivo odore in città. Sono esasperati i residenti della zona sud di Saronno: chi vive intorno allo scalo ferroviario ma anche tutta la zona del primo tratto di via Piave e parte del quartiere sportivo è tornata a fare i conti con una forte puzza soprattutto la mattina e nella prima serata. "L’odore è forte e decisamente fastidioso – spiegano – non si riesce a tenere le finestre aperte e spesso stare in giardino con i bimbi è impossibile. Siamo molto preoccupati la situazione è tornata molto critica in pochi giorni temiamo ci aspetti un’altra estate come quella del 2022 malgrado quanto già fatto. Le segnalazioni, le attese e i rilievi sembra non siano serviti nulla visto che siamo ancora nella stessa situazione". Il problema è noto e annoso. Basti pensare che le prime segnalazioni risalgono al 2018: "Da allora ad oggi la puzza si è sempre sentita, più o meno sopportabile, fino ad arrivare alla rivolta del 2022 quando ci fu quell’estate torrida in cui arrivammo ad raccogliere oltre 2mila firme". Da qui la richiesta di un rapido intervento "da parte del Comune, di Arpa e Ats Insubria per affrontare il problema". S.G.