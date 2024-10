Ambulatori medici temporanei. Servizio garantito tutto il mese. Operativi nuovi camici bianchi

Gli ambulatori medici temporanei di Buscate, Castano Primo e Parabiago rimarranno in funzione anche per tutto il mese di ottobre. A Parabiago la struttura ha sede in via XI Febbraio 31, ed è destinata a coloro che risiedono nell’ambito e sono rimasti senza medico di famiglia (perché ha cessato l’attività, per pensionamento o altri motivi), dunque anche ai cittadini che vivono a Nerviano, Cerro Maggiore e San Vittore Olona. Prosegue il servizio anche l’Ambulatorio temporaneo di Castano Primo, in via Moroni 12. Rimane in funzione non solo per i castanesi, ma anche per tutti coloro che vivono la stessa situazione e abitano a Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello. A Buscate l’Ambulatorio è in piazza della Filanda 4, e copre i bisogni sanitari di coloro che risiedono nell’ambito di Cuggiono, estesi ai cittadini di Arconate, Bernate Ticino, Buscate e Inveruno.

Migliora invece decisamente la situazione per quanto riguarda l’ambito Legnano-Rescaldina. A Legnano ieri hanno iniziato la loro nuova attività due medici di famiglia: i dottori Luigi Vittonati e Oscar Roncaglia. Il primo riceve in uno studio di medici associati, in via Ciro Menotti 174, il secondo in via Lampugnano 6. Sempre in città, il 9 ottobre prenderanno servizio altri due medici, entrambi con ambulatorio in via Fiume 3: sono Richard Carrassi e Valentina Carsenzuola. Il 14 ottobre sarà invece il primo giorno di attività per la dottoressa Valentina Rogora, che eserciterà nell’ambulatorio di Legnano, in via Cuttica 40. Allargando lo sguardo sul territorio, il 1° ottobre ha visto un passaggio di ruolo per tre professionisti: il loro incarico da temporaneo è diventato definitivo. I tre camici bianchi sono: la dottoressa Valeria Rotiroti, operativa nell’ambulatorio di Bareggio, in via Manzoni 31 (Magentino); la dottoressa Laura Santi, impegnata nell’ambulatorio di Cassinetta di Lugagnano, via Trento 12/C (Abbiatense); il dottor Stefano Borghi, che riceve nell’ambulatorio di Vermezzo con Zelo, via Roma 11/E (Abbiatense). Sempre da ieri, hanno preso servizio anche la dottoressa Serena Marra, nell’ambulatorio di Motta Visconti, e il dottor Bruno Franco Grassi, a Robecchetto con Induno. Silvia Vignati