Alunni sospesi a scuola? Svolgeranno servizi civici in Comune: l’esperimento di Corbetta

CORBETTA – Gli studenti sospesi per motivi disciplinari non dovranno più trascorrere questo tempo “a vuoto”. Nei giorni di sospensione non si dovranno recare a scuola ma in Municipio, dove verrà loro richiesto di svolgere delle mansioni adeguate alle loro conoscenze e professionalità. È questo il senso della convenzione che è stata sottoscritta tra l’istituto Alessandrini-Mainardi e l’amministrazione comunale.

“Non ha senso punire e lasciare a casa i ragazzi da scuola senza sviluppare in loro il senso di responsabilità e di rispetto civico verso il prossimo – commenta il sindaco Marco Ballarini –. Trovandoci in totale sintonia con la proposta della scuola abbiamo deciso di approvare questo progetto che trasforma le ore o i giorni di sospensione dalle attività scolastiche degli studenti in momenti educativi e attività di servizio civico da svolgere per la collettività”. La proposta interesserà sia i ragazzi delle scuole medie come pure quelli che frequentano l’istituto superiore Mainardi, con l’augurio che non siano tanti. Una prima stima parla di pochi casi nel corso dell’anno scolastico.

La proposta formulata dall’istituto Alessandrini è sperimentale e sarà operativa sino alla fine dell’anno scolastico 2026/2027, rinnovabile sulla base dei risultati monitorati. “L’obiettivo – si legge nella delibera adottata dalla Giunta – è di accrescere il senso di responsabilità e il senso civico degli studenti, con ricaduta positiva sul comportamento sociale e cooperativo degli stessi”. L’inserimento dello studente in regime di sospensione nelle mansioni proprie dell’attività municipale sarà valutato preventivamente caso per caso, al fine di individuare l’ufficio di destinazione più idoneo e disponibile all’accoglienza e, conseguentemente, di incaricare il responsabile del servizio di riferimento per la supervisione e la relazione con il docente referente dell’istituto scolastico.

All’interno di tale progetto verranno svolti percorsi personalizzati e condivisi con gli insegnanti ed i genitori, finalizzati all’inserimento di studenti colpiti da sanzioni disciplinari in servizi civici nelle strutture del Comune di Corbetta che si occupano in particolare piccoli interventi di supporto presso i servizi educativi e manutentivi dove gli studenti possono rendere un proprio concreto apporto alla collettività, migliorando l’atteggiamento verso gli altri. L’inserimento avverrà senza oneri per il Comune.