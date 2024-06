Allarme meteo rimandata. Notte in Centro

A causa delle previsioni meteo sfavorevoli, la "Notte in Centro" prevista per questa sera è rinviata a data che sarà stabilita a breve. Il Comune di Legnano ha deciso di non rischiare considerato il meteo per la giornata odierna che vede anche forti temporali sulle nostre zone. L’evento principale della serata di oggi doveva essere il concerto jazz in piazza San Magno, realizzato in collaborazione dalla Scuola di musica Niccolò Paganini e dall’amministrazione comunale, con la Monday Orchestra diretta da Luca Missiti e con il sassofonista e clarinettista Paolo Tomelleri nel ruolo di solista ed Emilio Soana, Rudi Migliardi e Tony Arco come guest star.

Ci sarebbe stata musica dal vivo, piano bar e dj set, sino all’una di notte in una quindicina di attività di somministrazione nel centro cittadino da piazza Raul Achilli al Parco Donatori del Sangue a via San Domenico. Con tutta probabiltà la festa sarà spostata a settembre, in particolare il 6 settembre. Una decisione che ha creato molto malcontento fra i commercianti che avevano appoggiato l’iniziativa molti dei quali avevano speso soldi per mangiare, gruppi musicali, arredi ed altro. "È stata una decisione molto sofferta – spiega Roberto Ricco del Distretto del Commercio –, presa di concerto con il comune di Legnano. Prima di mercoledì sera non avevamo abbastanza elementi per decidere ma oltre mercoledì non potevamo più tergiversare e siamo stati obbligati a sospenderla. Ci spiace per chi ha fatto investimenti ma da parte del Comune c’è l’impegno a recuperarla. Purtroppo non a breve perché il personale è impegnato con i numerosissimi eventi del Centenario e la data disponibile sarà a settembre".

Christian Sormani