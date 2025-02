Allarme fuoriuscita di gas, ma l’origine non era nella conceria

Uno sversamento accidentale di odorizzante avvenuto in un Comune limitrofo esclude l’ipotesi di fuoriuscite di gas o di altre sostanze chimiche all’interno della conceria. Ci sarebbe questo episodio all’origine dell’allarme scattato lunedì alla Conceria Gaiera, che ha obbligato all’evacuazione di tutti i dipendenti dell’azienda. A fare il punto della situazione sono stati i portavoce dell’amministrazione comunale di Robecchetto, dopo aver raccolto i risultati delle verifiche dei vigili del Fuoco. Tutto ha avuto inizio quando, nella tarda mattinata di lunedì, alcuni dipendenti della Conceria Gaiera hanno avvertito un anomalo odore di gas, percepito anche da una parte della popolazione residente a Robecchetto con Induno e in alcuni paesi limitrofi.

"Gli accertamenti – hanno spiegato ieri i portavoce dell’amministrazione comunale di Robecchetto con Induno – hanno consentito di escludere fuoriuscite di gas o di altre sostanze chimiche all’interno della Conceria Gaiera. Il forte odore di gas avvertito nei locali dell’azienda e in alcuni quartieri di Robecchetto con Induno sarebbe stato causato da uno sversamento accidentale di odorizzante avvenuto in un Comune limitrofo. Alla Conceria Gaiera non si sono registrati feriti né danni di alcun genere. Nessuno dei dipendenti dell’azienda ha necessitato di cure mediche o del ricovero ospedaliero".

P.G.