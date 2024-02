Alberi a rischio crollo, saranno abbattuti per garantire la sicurezza

A tutela della sicurezza pubblica saranno rimossi gli alberi ai lati di via Fratelli Bandiera in direzione Parabiago. Gli agronomi della società Amga che hanno l’incarico di censire il patrimonio arboreo li hanno classificati "ad alto rischio". Sono robinie che presentano cedimenti alla base, degradazioni interne del legno, carie irreversibili nel tronco e nei rami ed è impossibile curarle. La perizia parla di "propensione al cedimento": in parole semplici vuol dire che potrebbero all’improvviso cadere su un passante, un automezzo o peggio un ciclista. Inevitabilmente quindi, nei prossimi giorni, una ditta specializzata li rimuoverà, a tutela della sicurezza pubblica. la relazione tecnica degli agronomi documenta il pessimo stato delle piante con tanto di foto a corredo. L’intervento e le sue motivazioni sono stati illustrati nel recente consiglio comunale dello scorso 22 gennaio e discussi con le associazioni ambientaliste canegratesi.

"In questi incontri abbiamo ribadito il nostro impegno a non limitarci all’abbattimento: riqualificare questa zona e il verde pubblico in generale è fra le nostre priorità – spiega l’amministrazione comunale –. Già nel mese di febbraio metteremo a dimora 64 piante (liquidambar, tigli, liriodendron ovvero "alberi dei tulipani" e gelsi, oltre ad arbusti a macchia), nell’area a verde di nuova formazione tra le vie Toti e Bellini. Sono in fase di studio avanzato i progetti relativi alle piantumazioni nel giardino pubblico di via Garibaldi, nel bioparco di via Toti, nei giardini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Per questi due ultimi la scuola sarà coinvolta nella progettazione. Anche le aree a verde di via Bologna e di via Terni, nei pressi del Centro sportivo, saranno oggetto di puntuali valutazioni per interventi, rispettivamente, di riqualificazione e di rimboschimento".

Ch.S.