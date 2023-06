Al volante per 18 ore Camionista sanzionato

Circolava da oltre 18 ore alla guida di un autoarticolato, con gravi rischi per sé e per gli altri. Un camionista è stato controllato ieri mattina dalla Polizia locale di Robecco sul Naviglio impegnata in una serie di controlli vicino alle scuole elementari del paese, finalizzati anche a far rispettare il divieto posto sul ponte. Quando hanno fermato l’autoarticolato hanno scoperto che il conducente, per eludere i controlli, utilizzava diverse schede tachigrafiche intestate ad altre persone. Una tecnica utilizzata da molti per poter sbrigare più velocemente i lavori di consegna, ma senza pensare alle conseguenze che ne possono scaturire. A quel punto sono scattati per lui provvedimenti molto pesanti. Oltre alla sospensione della patente è stata ritirata la carta tachigrafica e gli è stata comminata una sanzione di oltre duemila euro. Controlli del genere continueranno a Robecco sul Naviglio con l’obiettivo principale di garantire la sicurezza.

G.M.