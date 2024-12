Al via il corso della polizia contro le truffe

Contrastare i raggiri ai danni di anziani e persone vulnerabili: è l’obiettivo del nuovo progetto della polizia di Stato, annunciato oggi dal commissariato di Legnano sotto la guida della dirigente Ilenia Romano. Una campagna di sensibilizzazione che nasce in risposta all’aumento di denunce su truffe e furti messi in atto da individui che si presentano come forze dell’ordine o tecnici, per introdursi nelle abitazioni e derubare le vittime. Il progetto, frutto di una collaborazione tra forze dell’ordine, enti locali e associazioni, mira a fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire le truffe. Tra i partner coinvolti figurano Anaci, Controllo del Vicinato, Confcommercio, Famiglia Legnanese, il Collegio dei Capitani e delle Contrade, le Parrocchie di Legnano e Ualz oltre al prevosto della città, monsignor Angelo Cairati.

Il cuore dell’iniziativa sarà un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza: la polizia presenterà una brochure informativa realizzata nel 2023 con il patrocinio del Comune. Gli agenti guideranno le sessioni, spiegando le principali modalità di approccio dei truffatori e le strategie per riconoscere situazioni sospette. Gli organizzatori intendono anche sensibilizzare sull’importanza di segnalare tentativi di truffa. Il calendario è stato già definito per dicembre: lunedì alle 17,40 al centro parrocchiale San Magno e il 16 dicembre alle 21 al teatro parrocchiale San Magi. "I truffatori sono professionisti dell’inganno, capaci di manipolare la fiducia delle persone – spiegano dal commissariato – ma con la giusta informazione è possibile ridurre significativamente il rischio di cadere nelle loro reti. La campagna nasce con l’intento di tutelare chi è più esposto a questi odiosi crimini, fornendo strumenti di consapevolezza e prevenzione". Ch.Sor.