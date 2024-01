Al Teatrino Fontana il premiato “Mosso”

Si apre nel migliore dei modi il calendario di gennaio dell’associazione culturale Radicetimbrica teatro. Al Teatrino Fontana, di via Volturno 19, domenica 14 gennaio alle 17.30 sarà di scena uno dei miglior sarà di scena uno dei miglior attori italiani, Francesco Campanoni, con lo spettacolo "Mosso"

da lui scritto e interpretato. La performance ha vinto nel 2005 il Premio nazionale "Newcontaminateartfestival" della città di Aversa (Caserta). "Mosso" è un lavoro composto da numerose, piccole immagini teatrali tutte animate da un semplice personaggio. Vediamo un venditore di un vecchio casco da motociclista, in tre diverse apparenze (un francese, un americano e un russo), un domatore di vegetali, la ricostruzione di parte di un film, un piccolo circo povero, un pianista, il direttore d’orchestra. Brevi numeri creati con oggetti semplici, che vengono trasformati, reinventati, giocati e animati in una dimensione quasi esclusivamente da clown. "Attore splendido in tempi perfetti, spettacolo premiato per la leggerezza, la semplicità, una comicità poetica che tocca la sensibilità di tutti: così la motivazione del Premio campano. Ai soci è richiesta una libera donazione a sostegno delle iniziative dell’associazione, più la tessera 2024 a 5 euro. Prenotazione obbligatoria scrivendo al 3397835482. S.V.