Aggressione in ospedale. Denunciato ventiduenne

Caos al pronto soccorso: denunciato un 22enne per lesioni e minacce. Ieri mattina, intorno alle 9, la polizia è intervenuta in ospedale, a seguito della segnalazione di un individuo molesto. Il giovane, un gambiano di 22 anni, ha aggredito una guardia giurata in servizio. Secondo quanto ricostruito, il giovane era stato condotto nei giorni scorsi all’ospedale per ricevere cure mediche. Nonostante le dimissioni, aveva continuato a stazionare in pronto soccorso, causando disagio e disturbo agli utenti. Durante la notte, il 22enne avrebbe infastidito alcuni presenti, adottando atteggiamenti molesti, soprattutto verso alcune donne. La situazione è degenerata nella mattinata quando, di fronte all’intervento di una guardia giurata, una donna di 40 anni, l’uomo ha reagito con violenza. Prima l’ha minacciata verbalmente, poi l’ha colpita al volto. Gli agenti lo hanno rintracciato e identificato.

Ch.S.