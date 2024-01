Agenti di polizia salvano anziano col defibrillatore

Salvato dal pronto intervento degli agenti di polizia di Stato, che sono entrati in azione usando il defibrillatore automatico donato proprio al Commissariato di Legnano solo pochi mesi fa. L’episodio è accaduto ieri mattina intorno le 9 quando, nel transitare nel centro cittadino in corso Magenta, gli agenti della Volante di Legnano sono stati avvicinati da una donna che, allarmata, ha richiesto l’ausilio dei poliziotti: poco distante, infatti, il marito della donna era stato colto da un improvviso malore. L’uomo, 78 anni, poco prima è stato colto da arresto cardiaco e gli agenti, addestrati recentemente anche per questo tipo di intervento, sono subito entrati in azione: prontamente hanno infatti utilizzato per la prima volta il Dae, defibrillatore automatico, che era stato donato nei mesi scorsi alla Polizia di Stato di Legnano e hanno così soccorso l’anziano. Restando anche in linea con il 118, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, i poliziotti hanno anche praticato il massaggio cardiaco per oltre 5 minuti e grazie al corretto utilizzo del defibrillatore, l’uomo è stato infine rianimato e condotto all’Ospedale di Legnano in codice rosso: attualmente l’uomo non è più in pericolo di vita. Nella notte tra il 31 e il primo dell’anno, invece, a partire dalle 23 e fino alle 7 di mattina sono stati tre gli equipaggi impiegati dal Commissariato di Polizia dedicati al servizio di prevenzione e controllo del territorio: hanno preso i contatti con l’Ospedale Nuovo dove sono giunti da Comuni limitrofi nella notte tre feriti: tra queste un uomo di 36 anni di Rescaldina è arrivato all’ospedale di Legnano da solo ed è stato ricoverato in prognosi riservata con ustioni di terzo grado a mani e volto per aver maneggiato polvere pirica.P.G.