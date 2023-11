Adolescente scomparsa. In angoscia la famiglia

Sono ore di angoscia a Somma Lombardo per la scomparsa di una ragazza di 17 anni, Elisa Casolo Ginelli: da martedì 14 novembre non è tornata a casa, la famiglia non ha da quel giorno sue notizie. La diciassettenne frequenta una scuola superiore a Saronno, dopo le lezioni doveva tornare a casa invece non è rientrata. I familiari hanno diffuso alcune foto segnaletiche con un numero di cellulare da contattare qualora qualcuno possa avere incontrato la ragazza che potrebbe aver preso un treno per allontanarsi e dunque potrebbe essere stata notata su qualche convoglio. Importanti gli elementi forniti: al momento della scomparsa Elisa indossava pantaloni jeans scuri, un giubbotto blu, scarpe bianche con la suola alta di Hello Kitty, inoltre ha capelli colorati di verde di lunghezza media con trecce in stile rasta neri. Chi avesse informazioni può contattare il numero 3488223320.