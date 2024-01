Addio Franca Clivio maestra tanto amata

Lutto a San Giorgio per la morte di Franca Clivio, ex insegnante, conosciuta in paese, il cui funerale è stato celebrato ieri nella chiesa parrocchiale. Per molti anni è stata maestra alla scuola Rodari di San Giorgio. La ricorda fra gli altri il sindaco Claudio Ruggeri: "Ha fatto del suo mestiere una vocazione che ha portato avanti fino all’ultimo. Mancherai ai tuoi bambini e a noi tutti". La ricorda anche Fulvio Colombo, presidente della scuola dell’Infanzia Arcobaleno dei Bambini: "Con amore e passione, ha raccolto in questi anni i pensieri dei bambini della scuola trasformandoli in favole, racconti da leggere con gioia. Ora Franca inizia un nuovo cammino tra le braccia del Signore e anche lì, in Paradiso, troverà il modo di raccogliere e scrivere nuove favole!".

Franca aveva avviato un progetto letterario vincitore della sezione “Racconti dalle scuole“ VII edizione Premio nazionale letteratura italiana contemporanea. Durante gli anni ha accolto i bambini della materna, lasciando un grande vuoto nei suoi alunni della primaria, che ne conserveranno il ricordo nel cuore. Ch.S.