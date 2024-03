Addio al presidente di Antares Legnano

Città in lutto per la scomparsa di Giancarlo Calini, da trenta anni lo storico presidente dell’associazione Antares, che raccoglie appassionati di astronomia e natura. Calini si è spento a 93 anni. Il legnanese era cavaliere della Repubblica e scout da sempre, è stato segretario regionale del Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) per due mandati, cofondatore e presidente della onlus Amici di Sonia, priore della contrada Legnarello.

"Presenza immancabile in ogni momento della vita associativa – è il messaggio di cordoglio del consiglio dell’associazione Antares – ha guidato Antares per oltre trent’anni con la lungimiranza, cortesia e disponibilità verso tutti". Il funerale sarà celebrato lunedì 11 marzo alle 10.30 nella chiesa del Santissimo Redentore. Ch.S.