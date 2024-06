Addio a Roberto Clerici, benemerito del Palio e cugino di Antonella

È scomparso ieri mattina per un improvviso malore Roberto "Chicco" Clerici, personaggio arcinoto in città per il suo impegno in prima linea in numerose realtà e associazioni: una presenza assidua che lo aveva portato, ancora nell’edizione di quest’anno del Palio cittadino, a fornire un contributo importante. Clerici, nato a Legnano nel 1946 (cugino della presentatrice Antonella Clerici), si era diplomato all’istituto Carlo dell’Acqua per poi lavorare nel campo dell’editoria e delle pubbliche relazioni. Assistente alla regia per grandi eventi di moda, in città è stato da sempre presente nell’ambito del volontariato e dell’associazionismo. Nel mondo del Palio lo si ricorda come capitano e gran priore della contrada di San Magno, vice Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade, Cavaliere del Carroccio e cofondatore della Commissione permanente dei costumi; nell’associazionismo è stato, tra gli altri, consigliere della Famiglia Legnanese. Nel 2022 era stato insignito della Benemerenza civica.P.G.