“Accendi la scintilla della lettura”, via al progetto della biblioteca

Si chiama "Sparkling pages. Accendi la scintilla della lettura" il progetto realizzato dalla Biblioteca Civica di Varese in collaborazione con i partner del Patto Locale per la Lettura che prevede diverse attività in città per la primavera. "Il progetto nasce con la collaborazione di tante realtà cittadine ed è finalizzato alla promozione del valore sociale del libro - spiega l’assessore alla cultura Enzo Laforgia - un’ulteriore conferma di come la Biblioteca di Varese sia diventata uno spazio aperto in grado di contaminare in modo virtuoso tutta la città". Si parte con un laboratorio di lettura e scrittura creativa. Quindi gite tra libri e racconti: itinerari turistici per bambini in età pre-scolare nei luoghi della lettura. Si consolida l’apertura della biblioteca rionale di San Fermo, con l’inserimento lavorativo di portatori di disabilità intellettiva. Poi ancora reading e conferenze per la comprensione dei libri e la preparazione di short talks e l’apertura delle biblioteche rionali ai giovani. L.C.