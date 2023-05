Abbraccia un pensionato e gli sfila due anelli Giovane ladra denunciata

Ha abbracciato un pensionato, gli ha sfilato due anelli e ha tentato di dileguarsi. Ma il suo piano è fallito per la prontezza di due passanti che allertati dalla vittima ha bloccato la manolesta fino all’arrivo dei carabinieri. E’ stata una domenica mattina movimentata in via Filippo Reina dove un pensionato saronnese è stato vittima del raggiro di una ventenne. Sulla vicenda sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia cittadina ma la certezza è che la ragazza è stata fermata e denunciata mentre la refurtiva, due anelli d’oro, non sono stati trovati. E’ stata controllata la zona in cui è avvenuto il raggiro ma dei preziosi non c’è più traccia.

S.G.