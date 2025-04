Fiere e sapori tra piazze e parchi: consigli per un weekend di primavera

Legnano, 12 aprile 2025 – La primavera sboccia tra le piazze e i parchi dell’Altomilanese con un fine settimana ricco di appuntamenti tra fiere, cultura, gastronomia e iniziative dedicate alla memoria.

Ad Abbiategrasso fino a domenica 13 aprile, si tiene per il secondo anno consecutivo “Abbiategrasso incontra le forze armate” nello Spazio Fiera. Quattro giorni di incontri, stand e dimostrazioni per far conoscere il lavoro di forze dell’ordine, forze armate e associazioni d’arma, anche in chiave di orientamento professionale.

Domani doppio appuntamento al Teatro Talisio Tirinnanzi, nell’ambito del progetto Oltresipario. Alle 10 passeggiata guidata con i Ciceroni Tirem Innanz alla scoperta della Legnano industriale lungo il fiume Olona, con arrivo in teatro.

Alle 11.30, nel foyer, verrà inaugurata la mostra fotografica "Non c’è pace – Polaroid dall’Ukraina” di Vittoriano Ferioli.

A Cusago oggi e domani torna Cusago in fiore: in piazza Castello e nelle vie adiacenti spazio a fiori, piante, prodotti per il giardinaggio e artigianato.

Nel weekend a Legnano anche due appuntamenti gastronomici con le contrade. La Contrada San Magno organizza la Sagra di Primavera al Parco Falcone e Borsellino: qusta sera serata romagnola con cucina e musica, domaniCountry & Family Day con bancarelle, giochi, danze e gonfiabili.

La Contrada San Bernardino propone invece la Sagra dei pizzoccheri e sciatt, fino a domani nel maniero di via Somalia 13. A San Giorgio su Legnano, fino ad oggi è aperta la mostra Scatole di latta dal Novecento ai giorni nostri nel Laboratorio Hobbisti del Comune in piazza IV Novembre 7.

Domani dalle 9 alle 18, San Giorgio in festa porterà animazione in via Manzoni e piazza Mazzini con bancarelle, giochi, pesca di beneficenza e intrattenimenti per bambini. La sera, alle 21, nella sala consiliare Giacomo Bassi, concerto del Trio per t(r)e chitarre eclettiche a ingresso libero.

A Villa Cortese, domani torna “Primavera in festa”. Dalle 10, tra il cortile del municipio, piazza Carroccio, via Ferraris e piazza Mazzucchelli, tante proposte per tutte le età: giochi di una volta, modellismo, musica, mercatini, Pompieropoli, Swap Party, stand sull’affido e visite guidate alla chiesetta di San Fermo.

Alle 15, in piazza Carroccio, concerto degli Astarte. Saranno attivi diversi punti ristoro. In caso di pioggia, la manifestazione sarà annullata. Domani si tiene anche la quarta edizione della Ciclostaffetta della Liberazione, promossa dalle sezioni Anpi del territorio e da Legambiente.

La partenza è prevista alle 14 da piazza della Vittoria a Parabiago, con tappe nei luoghi simbolo della Resistenza e arrivo alle 17 con rinfresco alla Cascina Mazzafame di Legnano. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al 27 aprile.