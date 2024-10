Torna ”Artigiani del Gusto”: viaggio sensoriale a Cuggiono

Cuggiono (Milano) – “Artigiani del Gusto” a Cuggiono. La prestigiosa rassegna enogastronomica si terrà nella suggestiva cornice di Villa Annoni, un gioiello architettonico neoclassico del primo Ottocento. L’eleganza delle sue sale, impreziosite da un parco storico, offrirà uno scenario perfetto per valorizzare le specialità culinarie presentate. In questa edizione, le eccellenze italiane e internazionali si mescoleranno con proposte di street food, offrendo un viaggio sensoriale in cui i sapori, ormai globali, rappresentano una tentazione irresistibile. La mostra mercato punta all’eccellenza, ma è accessibile a tutti, confermando che il buon cibo può essere alla portata di ogni palato.

Un pensiero interessante emerge dalla riflessione di Rousseau nella sua “Nuova Eloisa”, dove associa il carattere dei popoli alle loro preferenze alimentari: gli italiani, con la loro predilezione per le verdure, vengono descritti come effemminati, mentre gli inglesi, grandi consumatori di carne, manifestano una certa durezza nei loro tratti. I francesi, adattabili e mutevoli, abbracciano tutti i tipi di cucina. Per le famiglie, la rassegna offrirà anche intrattenimenti dedicati ai bambini, con animazioni e laboratori creativi vicino all’area giochi, lasciando ai genitori il tempo di immergersi nella degustazione con tranquillità.

L’evento si terrà il 19 e 20 ottobre 2024 a Villa Annoni, a Cuggiono (MI). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 329-8989533 e 347-4009542, oppure scrivere a info@associazioneiperbole.it. L’ingresso è gratuito.