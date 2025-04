Primo Maggio, a Legnano Manieri Aperti: contrade in festa tra eventi, mostre e laboratori

Legnano (Milano), 30 aprile 2025 - Le otto contrade del Palio di Legnano sono pronte ad aprire le porte dei propri manieri per la tradizionale giornata dei "Manieri Aperti", in programma mercoledì primo maggio. Si tratta di un appuntamento attesissimo dai contradaioli e da tutta la città, con un ricchissimo programma di eventi che unisce divertimento, cultura e tradizione, e che comporterà anche alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Nel dettaglio, a Legnarello sarà in vigore il divieto di circolazione dalle 7 fino a mezzanotte in via Dante, in via Cantù tra via Foscolo e via Melzi e in via Leonardo da Vinci da via Cantù a via Buonarroti.

A San Domenico, divieto di transito dalle 7 alle 20 in via Bixio, dal civico 6 a via De Gasperi, e in via De Gasperi tra via Bixio e corso Italia.

A La Flora il traffico sarà interdetto dalle 6 alle 21 in via Menotti da via Vignati all’inizio del Parco Altomilanese, con accesso consentito ai soli residenti, e in via della Pace tra via Novara e via Sauro. In via Bottini sarà istituito il senso unico verso via Novara.

A Sant’Ambrogio, le restrizioni al traffico interesseranno via Madonna delle Grazie, da via Buozzi a via Solferino, dalle 7 alle 20.

A San Magno, divieto di circolazione in via Berchet dal civico 23 a via Milano dalle 6 alle 22.

A San Bernardino, le limitazioni saranno attive dalle 6 alle 20.30 in via Somalia e in via Abruzzi da via Somalia a via Verona.

Sul fronte degli eventi, ogni contrada offrirà un programma unico e coinvolgente. La Flora ospiterà una mostra degli abiti storici e proporrà la Festa del Pane con bancarelle e punti ristoro fin dal mattino, oltre a un mercatino curato dagli ambulanti di Forte dei Marmi e intrattenimento per bambini. A Legnarello sarà protagonista il progetto dell’affido familiare con la partecipazione dell’Azienda So.Le., la premiazione del concorso “Disegna il Palio 2025”, l’esposizione “La Forza e il Lavoro”, spettacoli del mago delle bolle Samui e l’animazione degli sbandieratori e musici della Città di Legnano, il tutto in Piazza Santissimo Redentore.

San Bernardino inviterà i visitatori in un viaggio nel Medioevo tra antichi mestieri, falconeria, giochi d’epoca, tiro con l’arco e una cucina in stile medievale. A San Domenico ci saranno i battesimi di contrada, giochi per famiglie, esposizioni di abiti e spade dei capitani, rassegne fotografiche e visite guidate. A San Magno si potrà scoprire la storia del Palio attraverso i manifesti, con esposizioni negli spazi del maniero. Sant’Ambrogio proporrà una mostra storica degli abiti dei reggenti, laboratori per bambini, esibizioni musicali e attività sportive tra cui pilates, mobility training e crossfit, oltre a momenti conviviali e giochi per i più piccoli.

San Martino trasformerà il suo maniero in un borgo medievale, con danze, giochi antichi, mostre dedicate alla figura femminile tra Medioevo e modernità, un corso di ricamo, accampamenti storici e proposte culinarie. Infine, Sant’Erasmo ospiterà una dimostrazione di falconeria, un laboratorio di costumeria con tecniche sartoriali tradizionali, l’inaugurazione di un nuovo DAE in collaborazione con l’associazione Sessantamilavitedasalvare, un mercatino artigianale e visite guidate nei nuovi spazi del maniero.

Una giornata all’insegna della passione contradaiola, della storia e dell’identità di Legnano, che ogni anno si rinnova e rafforza nel cuore della comunità.