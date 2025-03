Legnano piange Arianna Colombo, figura storica dell’Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua

Legnano (Milano), 3 marzo 2025 - Legnano piange la scomparsa della professoressa Arianna Colombo, figura storica dell’Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua, che per decenni ha formato generazioni di studenti con la sua passione e dedizione all’insegnamento. La notizia della sua morte, giunta nella mattinata di lunedì 3 marzo, ha suscitato profonda commozione nella comunità scolastica e cittadina. I funerali si svolgeranno mercoledì 5 marzo alle ore 14, con il Santo Rosario che inizierà alle 13:45, presso il Santuario della Madonna delle Grazie di Legnano.

La professoressa Colombo ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di studenti e colleghi. Per anni ha insegnato diritto, economia e scienze delle finanze, contribuendo in modo determinante alla crescita formativa di centinaia di ragazzi. Ma il suo impegno non si è fermato alle aule: Colombo è stata un punto di riferimento fondamentale per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, collocando numerosi studenti in stage aziendali che spesso si trasformavano in opportunità lavorative concrete.

Negli ultimi anni, nonostante fosse in pensione, ha continuato con instancabile dedizione a supportare l’Istituto Carlo Dell’Acqua come tutor dei corsi IFTS, facilitando l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. La sua capacità di tessere relazioni con aziende, imprese e studi commercialisti del territorio è stata fondamentale per costruire un ponte solido tra scuola e professione.

Oltre al suo impegno nella didattica e nell’orientamento professionale, la professoressa Colombo è stata una figura di riferimento anche in ambito culturale. Attivista del FAI (Fondo Ambiente Italiano), ha seguito con entusiasmo il gruppo di studenti “Apprendisti Ciceroni”, collaborando con il corso Turismo e il Liceo Artistico per la realizzazione di esperienze formative uniche.

Il suo amore per il sapere e la sua volontà di trasmetterlo ai giovani l’hanno resa una docente speciale, capace di ispirare chiunque avesse la fortuna di incontrarla sul proprio cammino.Il ricordo della professoressa Colombo resterà impresso nella memoria di chi ha avuto l’onore di conoscerla. Il suo impegno non si è fermato neanche davanti alla malattia: fino all’ultimo ha collaborato con l’Istituto per l’avvio del corso IFTS “Tecniche di Business Administration & Export Management”.

“Alla collega e amica Arianna – si legge in una nota dell’Istituto Dell’Acqua – va il nostro più profondo ringraziamento per tutto ciò che ha dato alla scuola e ai ragazzi. La sua dedizione, il suo affetto e la sua professionalità resteranno per sempre un esempio per tutti noi.” Con la sua scomparsa, Legnano perde una figura di grande valore umano e professionale, lasciando un’eredità di passione, generosità e amore per l’educazione. Un ultimo saluto a una maestra di vita, che ha saputo insegnare ben oltre le pagine dei libri.