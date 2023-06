ResegUp “dimezzata” per colpa del maltempo. Pioggia e fango però non fermano la festa

Lecco, 4 giugno 2023 – L’edizione 2023 (la 12ª) verrà ricordata come la ResegUp della pioggia “a secchiate”, della grandine e del fango, che hanno condizionato la gara ma non la festa. Non è bastato anticipare alle 14.30 la partenza (sotto il sole) da piazza Garibaldi. Il fortissimo temporale che si è abbattuto sul Resegone ha investito in pieno gli atleti, rendendo di fatto impossibile garantire un adeguato livello di sicurezza in quelle condizioni e costringendo gli organizzatori a prendere una decisione sofferta.

Atleti bloccati a Piano fieno dopo la decisione di chiudere la gara

Piano fieno

Solo metà dei 1200 iscritti ha raggiunto il rifugio Azzoni e terminato la gara sul percorso canonico. Gli altri 600 sono stati fermati a Piano fieno su indicazione del direttore di gara. Amarezza e delusione per le centinaia che si sono visti respinti dopo solo un quarto di gara: comprensibile per chi questa gara l’ha preparata e sognata da mesi.

Altrettanto comprensibile la scelta degli organizzatori (2Slow), costretti a prendere atto delle indicazioni della direzione gara: meglio scontentare qualcuno piuttosto che rischiare incidenti ben più gravi.

Non sono mancati nemmeno momenti di tensione: qualcuno ha comunque forzato il blocco salendo verso la cima mentre un atleta ha addirittura tentato di aggredire un uomo del Soccorso alpino.

Il podio maschile

La classifica

Per la cronaca l’edizione 2023 – la dodicesima – è stata vinta dal premanese Mattia Gianola (Team Dinamo) che ha chiuso i 24 chilometri (1.800 metri di dislivello) in 2h15’00. Secondo Marco Filosi in 2h16’40”, terzo Alessandro Rossi (Team La Sportiva – Lanzada) in 2h16’54, quarto il Danilo Brambilla (Falchi Lecco) in 2h17’33” che era stato il primo a raggiungere il rifugio Azzoni.

Un momento delle premiazioni

Al femminile il successo è andato a Francesca Rusconi (Rock Experience – North Face) che chiude la gara di casa con il tempo di 2h47’35”. Dietro la vincitrice dello scorso anno, Martina Bilora (La Sportiva – Gefo K Team), in 2h49’16”, terza Arianna Tagliaferri (As Premana) 2h52’43”.

Il tributo a Severino Aondio, 90 anni e non sentirli

La festa

ResegUp non è solo fatica ma è anche (e soprattutto) una grande festa di sport e amici che si ritrovano, come peraltro è lo spirito che sin da sempre ha animato chi questa gara l’ha inventata. Chiusa la competizione in piazza Garibaldi è andato in scena il “terzo tempo” con premiazioni, strette di mano e sorrisi accompagnati dalla buonissime birre del birrificio DuLac. E sul palco non poteva mancare Severino Aondio, che quest’anno non correva ma era comunque a Costa a fare il tifo per tutti gli altri. Il suo sorriso di novantenne resta uno dei più bei biglietti da visita della ResegUp.