Antonio Rossi eletto presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak: “Avanti nel segno della continuità”

Lecco, 13 settembre 2025 – Antonio Rossi è stato eletto presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak per il quadriennio 2025-2028.

L’elezione si è tenuta oggi nella Sala della Scherma del Foro Italico, sede dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva. Rossi, tre volte oro olimpico e già vicepresidente vicario della Fick e candidato unico, ha ottenuto il 96,17% dei voti pari a 3.587 preferenze.

“Grazie per la vostra fiducia – ha detto lo sportivo originario di Lecco – andiamo avanti per il nostro movimento e per la canoa. La parola d’ordine sarà continuità, ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato. Non c’è bisogno di stravolgere nulla, però serve un consiglio federale presente sul territorio, vicino alle società sportive”.

E ho proseguito: “I primi punti da affrontare? La riforma dello statuto e l’impiantistica da portare avanti. Ho incontrato le squadre in questo periodo, c’è voglia di crescere e di avere migliore visibilità. Per quanto riguarda il marketing, ai Campionati del Mondo di canoa velocità e paracanoa abbiamo avuto un grande ritorno di visibilità: penso che quella sia la strada su cui lavorare. Ci sono tante cose da fare, ma c’è grande entusiasmo e so di avere al mio fianco il Presidente Buonfiglio che con la sua esperienza e il suo nuovo ruolo ci potrà dare una grandissima mano”.

L’assemblea si è aperta proprio con il conferimento all'attuale numero uno del Coni del titolo di presidente onorario della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Successivamente a quella del presidente, è avvenuta anche l'elezione del nuovo Consiglio Federale, che sarà composto da Paolo Tommasini (232 preferenze), Enrico Rossi (187), Epifanio Daniele Insabella (179), Gian Marco Patta (167), Adriana Gnocchi (157), Maurizio Carollo (154) e Stefania Cicali (122); in rappresentanza degli atleti sono stati eletti Carlo Tacchini (109 preferenze) e Irene Burgo (90), mentre in rappresentanza dei tecnici è stato eletto Paolo Pani (109 preferenze).