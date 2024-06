A Merate la squadra dei debuttanti. Mattia Salvioni e la sua giunta, volti nuovi della politica

Merate (Lecco) – Novellini al governo di Merate. Sindaco e assessori della nuova giunta sono tutti, o quasi, alla loro prima volta. Nei loro settori di riferimento sono però molto esperti, o per lavoro o per passione. A partire dal primo cittadino Mattia Salvioni, eletto con un plebiscito da più del 50% dei meratesi: sebbene non abbia mai ricoperto un ruolo pubblico, a soli 30 anni è già manager in una multinazionale. Ha tenuto per sé le deleghe a Bilancio, Sovracomunalità e Partecipate, Mobilità sostenibile, Polizia locale, Organizzazione comunale, Sicurezza e Rapporti con l’Asst di Lecco, chiaro segnale quest’ultimo dell’attenzione al San Leopoldo Mandic.

Come vice ha scelto Valeria Marinari, 49 anni, che lavora all’hospice Il Nespolo di Airuno ed è stata consigliere di minoranza tra il 2014 e il 2019: a lei le deleghe ai Servizi alla persona, Giovani e Pace. Patrizia Riva, 65 anni, che ha seduto pure lei in opposizione, è il nuovo assessore a Promozione culturale e turistica, Istruzione, Pari opportunità e Legalità. Silvia Sesana, tecnico universitario di 56 anni, è l’unica con trascorsi da assessora: tra il 2014 lo è stata a Sport e Commercio, ora lo è ad Ambiente, Ecologia e affini. L’ingegnere edile e architetto di 37 anni Mattia Muzio è l’assessore a Lavori pubblici, Urbanistica ed Edilizia. All’insegnante e formatore di docenti di 57 anni Giampietro Airoldi vanno Sport, Commercio, Attività produttive, Agricoltura e Innovazione.

"La squadra intende mettere al servizio della comunità esperienze, competenze amministrative e professionali dei singoli componenti", sottolinea il sindaco. Gli assessori sono affiancati dai consiglieri comunali della maggioranza. Capogruppo di ViviAmo Merate è stato nominato l’avvocato e dirigente di 51 anni Ernesto Sellitto. Gli altri consiglieri sono Franco Tortorella, 66 anni, medico specialista in Igiene e Medicina preventiva; l’insegnante di 31 anni Alessandro Crippa con master in Conservazione ambientale; il dirigente delle telecomunicazioni Lorenzo Ravasi, 56 anni; l’intermediario di assicurazioni di 28 anni Chiara Consonni; lo studente di 22 anni Michele Magrin. La prima campanella suonerà martedì in auditorium, dove si prevede il pienone per assistere al new deal di Merate.