Monticello Brianza, auto si ribalta sulla provinciale: paura per una 19enne

Monticello Brianza (Lecco), 28 luglio 2023 – I vigili del fuoco del distaccamento di Merate (Lecco) sono intervenuti questa mattina poco prima della 6.30 a Monticello Brianza, sulla provinciale Monza-Lecco, per un incidente nel quale l’auto, condotta da una ragazza di 19 anni, si era ribaltata.

È accaduto su un tratto rettilineo, all’altezza della frazione di Torrevilla al confine con Barzanò: la dinamica non è chiara, ma nonostante il forte urto subito dal veicolo, le condizioni della ragazza si sono rivelate non preoccupanti. I soccorritori del 118, dopo una valutazione in posto del suo stato di salute, non l’hanno trasportata in ospedale. Rilievi in corso per ricostruire la dinamica, mentre il traffico ha subito qualche rallentamento.