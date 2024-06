Nameless Festival 2024, annullata per maltempo la serata gratuita per i residenti di giovedì

Annone Brianza (Lecco) – Tutto pronto per l’edizione 2024 del Nameless Fstival, dal 14 al 16 giugno tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno Bosisio Parini (Lecco). Tre giorni di musica in cui si esibiranno oltre 100 nomi del panorama musicale italiano e internazionale. Il promotore Alberto Fumagalli: "É la 10esima edizione in 12 anni. Siamo partiti da Lecco con un piccolo palco, siamo arrivati ad un'area immensa con cinque palchi. Questo sarà comunque il Nameless più bello, non il più grande. Abbiamo smesso di inseguire il più grande, ora cerchiamo il più bello, sempre".

Annullata serata gratuita per i residenti causa maltempo

La serata gratuita per i residenti della zona in programma giovedì 13 giugno è stata annullata a causa del maltempo che ha allagato e reso impraticabile parte dell'area. Occorre che i prati asciughino. "É l'unica brutta notizia", ha commentato Fumagalli. Ai residenti che avevano ottenuto l'ingresso alla serata gratuita verranno comunque garantiti biglietti di ingresso a prezzo agevolato. "Non siamo abituati a non rispettare gli impegni presi".

Il programma delle tre serate

Il JD Stage, il palco principale del Festival, ospiterà venerdì 14 giugno i Justice, Boys Noize, Alesso, Benny Benassi, Il Pagante, EDMMARO e Albert Marzinotto. Il Nameless Tent by Molinari, dedicato interamente alla musica dance ed elettronica, vedrà invece esibirsi: Marlon Hoffstadt, Luca Agnelli, Maddix, Bad Boombox, cassö, Ahadadream, Greg Willen, Gino Ingrosso,Twolate e Shamanz. Attesi sul Live Stage by Garnier Fructis, dove la musica pop e rap sono protagoniste, saranno Angelina Mango, Il Tre, CLARA, AVA, Slings, Vale Pain, Silent Bob & Sick Budd, Sally Cruz, Still Charles, Rocket Pengwin e SONOFILI.

La novità dell'edizione di quest'anno sarà l'aggiunta di un nuovo stage: il Red Bull Unforseen: uno spazio da 1000 mq che caratterizza i Festival più importanti al mondo e che finalmente torna in Italia con una line up dedicata, tra cui Hybrid Minds, Camo & Krooked, K Motionz, Koven, CK3 e Mother Inc, esperienze uniche e una ricca serie di sorprese tra cui un'esibizione speciale di Viki Gomez, atleta Red Bull e 3 volte campione mondiale di BMX Flatland.

Sabato 15 giugno sarà invece il turno, sul JD Stage, di deadmau5, Steve Angello, Chase & Status, Kenya Grace, Kungs, Eiffel 65, Pino D’Angiò, Rudeejay e Albert Marzinotto. Le perfomance di Subtronics, Eptic, Wooli, EDMMARO, IMANU, HOL!, MILES, LEVEL UP, Estremo e Slimeyfaranno invece scatenare il pubblico del Nameless Tent by Molinari. Il Live Stage by Garnier Fructis ospiterà le incredibili esibizioni di NASKA, Tony Boy, Boro, Diss Gacha, Bello Figo, Nello Taver, TY1, FUCKYOURCLIQUE, Random e Naive. Sul Red Bull Unforeseen si alterneranno Claptone, Sam Divine, Low Steppa, Riva Starr, David Penn, SLVR, Reebs.

Degna conclusione del Festival la daranno, domenica 16 giugno, le performance di Hardwell, Dj Snake, Bizzarap, Annalisa, Merk & Kremont, PARISI, Damianito e Albert Marzinotto sul JD Stage.

Sul Nameless Tent by Molinari si esibiranno invece Testpilot, SIDEPIECE, Sammy Virji, Dombresky, Jazzy, Jersey, Oppidan, Ian Asher, Padma San e Powl. Il Live Stage by Garnier Fructis vedrà scatenarsi Tony Effe, ANNA, Kid Yugi, Artie 5ive, Niky Savage, Nerissima Serpe + Papa V, Yung Snapp, Digital Astro, RRARI DAL TACCO, Suspect CB, ALDA e Sace & Wiser. Ospiti del Red Bull Unforeseen saranno Roger Sanchez, The Shapeshifters, Melvo Baptiste, Yasmin, Katie Goodman, SMILE If You Can e Nich All Us.