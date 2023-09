I tesori del Romanico aprono al pubblico: scopri quali sono le chiese lombarde da visitare

Barzanò (Lecco) – La Canonica di San Salvatore di Barzanò, è l’unico bene storico e architettonico del Lecchese presente alla prima edizione del festival Italia Romanica, organizzato in occasione delle Giornate Nazionali del Romanico, che si svolge nei fine settimana da oggi 16 settembre al 1° ottobre.

In Lombardia, sono inoltre presenti altri beni e monumenti concentrati nella provincia di Bergamo: Sant’Alessandro in Canzanica ad Adrara San Martino, San Giorgio e la Madonna del Castello ad Almenno San Salvatore e San Tomè ad Almenno San Bartolomeo, San Pietro a Barzana, la Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo, Santa Giulia a Bonate Sotto, San Giorgio e Santi Fermo e Rustico a Credaro e a Villongo San Giacomo Apostolo e Sant’Alessandro in Agros.

La grande manifestazione, dedicata all’arte e all’architettura del Medioevo italiano, ha selezionato un centinaio tra cattedrali, abbazie, monasteri, chiese campestri di Lombardia, Sardegna, Sicilia, che aprono le loro porte al pubblico.

Sono in programma visite guidate, eventi ed esperienze dedicate a una straordinaria epoca interpretata da grandi scultori, pittori, architetti e ingegneri che hanno lasciato il segno nella storia dell’arte italiana. Sui siti internet www.italiaromanica.it e www.fondazionelemine.euitaromanica è possibile andare alla scoperta di tutti i monumenti che partecipano al festival, con gli orari di apertura e le iniziative collegate. In particolare, la Canonica di San Salvatore, sarà aperta al pubblico senza necessità di prenotazione, ogni sabato e domenica, da oggi al 1° ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. Ai visitatori sarà fornita una documentazione relativa alla chiesa, utile guida per meglio apprezzarne caratteristiche e pregi. Le Giornate nazionali del Romanico rappresentano una formidabile vetrina per diffondere la storia di una delle epoche più rappresentative della storia italiana.