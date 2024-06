Compasso d’oro alla sedia Farfallina: Sozzi Arredamenti ambasciatrice del Made in Lecco

Valmadrera (Lecco) – Una sedia solida come un faggio e insieme leggera come una farfalla. Non una semplice seduta, ma un vero oggetto di design, anzi, una vera e propria opera d’arte, degna di essere esposta in un museo d’arte contemporanea.

È la sedia Farfallina. La producono alla Bottega Ghianda della Sozzi Arredamenti di Lecco, del valmadrerese Romeo Sozzi, che ha 76 anni. La sedia Farfallina, disegnata il l’architetto portoghese Álvaro Joaquim de Melo Siza, oggi 90enne, lo scorso aprile è stata dichiarata di "eccezionale interesse artistico e storico". L’altro giorno inoltre è stata premiata con il Compasso d’oro. Il premio è stato istituito nel 1954 e viene assegnato dagli esperti dell’Adi, l’Associazione per il disegno industriale, per celebrare il design italiano e i prodotti che che si distinguono per innovazione, funzionalità ed estetica. Come la sedia Farfallina appunto, che ora in un museo, l’Adi Design Museum, ci è entrata veramente.

"L’orgoglio lombardo emerge con la consegna del premio Compasso d’oro alla Sozzi Arredamenti di Lecco, un’eccellenza tutta lombarda, che produce mobili fra i più preziosi del mondo, in un mix perfetto tra qualità e tradizione artigianale che guarda all’innovazione – spiega Barbara Mazzalli, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda – La sedia Farfallina pesa solo 3,7 kg e rappresenta la creatività del design lombardo". "Con questo prestigioso riconoscimento il nostro laboratorio di ebanisteria tra i più prestigiosi al mondo e nato in Italia due secoli fa, si conferma nel tempo come un simbolo di eccellenza nell’artigianato italiano – commentano dalla Bottega Ghianda -. Grazie alla maestria nella lavorazione del legno, materia viva che permette la realizzazione di progetti unici, abbiamo attirato l’attenzione di rinomati architetti di fama".