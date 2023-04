Zona Caviate Dodici operatori per l’outdoor

Dal noleggio di attrezzature sportive all’affitto di barche, dai corsi alle attività specifiche sul lago. Sono alcune delle proposte dai 12 operatori che hanno risposto all’appello per la manifestazione d’interesse per raccogliere idee e disponibilità per la gestione della nuova infrastruttura per l’outdoor alle Caviate. I termini sono scaduti a fine marzo. Quanti hanno aderito propongono di mettere a disposizione imbarcazioni elettriche, attivare corsi di windsurf, sup, kajak e canoa, organizzare iniziative sulla mobilità turistica lacuale, noleggiare e-bike, realizzare un punto di ristoro. E poi regate, eventi internazionali e tante altre idee ancora. L’iniziativa si inserisce nel progetto di mobilità integrata lacuale a cui partecipano Comune di Lecco, Malgrate, Valmadrera e Perledo e Provincia, con l’importante collaborazione dell’Autorità di Bacino. "Siamo in attesa della sottoscrizione dell’accordo con Regione – spiega l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -, poi si aprirà la fase di progettazione più di dettaglio e nel 2024 partiranno i lavori".

D.D.S.