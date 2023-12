Wikipedia, la foto più bella d'Italia è di Premana: l'ha scattata Maurizio Moro

Premana (Lecco), 4 dicembre 2023 – Premana adagiata tra le montagne della Valvarrone e illuminata come un presepe fuori dallo spazio e dal tempo. È la foto più bella d'Italia in base alla classifica generale dell'edizione italiana di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo organizzato dai volontari del sapere enciclopedico online di Wikimedia Italia, che si occupano di Wikipedia. L'ha scattata Maurizio Moro5153, alias Maurizio Moro, fotografo per passione di 72 anni che in passato ha gestito con la moglie un albergo a Livigno.

Maurizio Moro

Maurizio non è un novellino, anzi. Si è aggiudicato numerosi concorsi: dal 2018 al 2022 ha infilato un poker di vittorie a concorsi su scatti sul lago di Como, promossi sempre dai wikipediani italiani. La foto di Premana è quindi solo l'ultimo di una lunga serie di scatti d'autore di Maurizio, sebbene appunto il suo must sia il lago di Como, di cui è considerato il fotografo ufficiale.

Wiki Loves Monument

Il concorso fotografico più grande al mondo promosso dai membri della comunità di volontari dei progetti Wikimedia quest'anno è stato dedicato agli edifici religiosi. Le foto caricate sono state oltre 52mila, con 946 partecipanti: i numeri più alti a livello mondiale. Come ogni anno gli appassionati di fotografia hanno potuto caricare anche foto non inerenti ai monumenti religiosi, come ad esempio borghi. La prima foto classificata nella classifica generale è stata appunto quella di Maurizio Moro5153 che ritrae il panorama di Premana.