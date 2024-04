Vuole spegnere il rogo in azienda. Si ustiona l’anziano titolare

Ha cercato di spegnere a mani nude le fiamme per salvare la sua azienda dall’incendio che la stava devastando. Un imprenditore di 81 anni di Valmadrera ha riportato ustioni di primo e secondo grado alla fronte e alle mani ed è rimasto intossicato dal fumo che ha inalato. Ora è ricoverato in ospedale a Lecco. Ieri all’alba delle 6.30 un rogo è divampato nel piccolo capannone che si affaccia sulla ex Statale 36 a Valmadrera, dove gestisce la sua attività di produzione di confezioni in plastica per profumi. Nonostante il giorno di festa e l’ora, era già al lavoro. Forse per un cortocircuito o un altro problema tecnico a uno dei macchinari, si è innescato un incendio: l’81enne ha tentato di domarlo da solo, ma senza riuscirci. È stato soccorso dai sanitari di Areu con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e della Croce verde di Lecco. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco dal comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Valmadrera a bordo di sette mezzi di soccorso: due autopompe serbatoio, due autobotti, l’autoscala, un carro aria per rifornire le bombole dei respiratori e un mezzo con l’attrezzatura necessaria per la ventilazione e l’aspirazione dei fumi.

I danni sono ingenti, è bruciato pure un fuoristrada. I vigili del fuoco hanno impiegato tutta la mattina per circoscrivere l’incendio e poi spegnerlo. Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e insieme agli automobilisti in transito sulla vicina provinciale, invasa da una densa nuvola di fumo nero e acre, i carabinieri dell’aliquota Radiomobile hanno temporaneamente chiuso al transito una delle due corsie di marcia, con qualche disagio per la viabilità.

D.D.S.