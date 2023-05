"Vorrei avere un’azienda agricola tutta mia dove allevare animali e produrre il formaggio"

Chi sei?

"Sono Giovanni, ho 13 anni, vivo in provincia di Sondrio, nella zona della Riserva del Pian di Spagna. Il mio hobby da sei anni è l’allevamento: allevo 47 capre, 6 mucche e 5 tori. Lavoro con loro da sei anni, a Verceia, un piccolo paese vicino al mio in una stalla abbastanza piccola, diversa dalle aziende agricole meccanizzate. Mi piace considerare gli animali come elementi della natura e non macchine".

Come si allevano gli animali? "Gli animali hanno bisogno di cure ogni giorno, due ore mattina e sera. Prima di tutto è necessario pulire la stalla e somministrare il foraggio: fieno, jeton e mangime. In estate poi è necessario accompagnare le vacche in alpeggio. Questo hobby diventerà il mio lavoro. Mi iscriverò alla scuola professionale di agraria, per imparare a gestire un’azienda moderna sostenibile. Svolgerò con tanta passione un lavoro che mi piace.Credo sia importante saper lottare per quello che si desidera".

Cosa pensano i tuoi compagni del tuo interesse?

"Alcuni capiscono che è davvero una passione; altri purtroppo mi deridono e mi mettono a disagio".

Quali sono i tuoi sogni?

"Vorrei avviare una azienda tutta mia, diventare allevatore professionale. Vorrei allevare per produrre soprattutto formaggi e forse anche carne, rispettando l’ambiente e soprattutto gli animali e aprire uno spaccio".