“Volevo essere un duro” e il video di Lucio Corsi: la location è made in Brianza. Ecco dove

Casatenovo (Lecco), 25 febbraio 2025 - Il papà che a tavola durante la cena legge la pagella del figlio, Carltetto. Italiano 4, matematica 3, geografia 3. comportamento 4. Carletto prova a giustificarsi. Il papà però non ammette scuse: “A letto senza cena. Fila”, indica al figlio la cameretta con il dito puntato. E' un salto indietro negli anni '90 il videoclip di “Volevo essere un duro”, la canzone di Lucio Corsi, la rilevazione dell'ultimo Festival di Sanremo, quando la punizione per i brutti voti erano il digiuno e la serata chiusi in camera senza tv e senza giochi. Il videoclip è stato girato nel cuore della Brianza, in una villa anch'essa degli anni '90. E' Villa Regina Maud, un villetta in via del Roccolo, a Casatenovo.

La villa dove è stato girato il video di Volevo essere un duro

La location

Stile contemporaneo, ampie vetrate nella zona giorno, un corridoio, pavimento in parquet, travi a vista. Sono le caratteristiche degli ambienti dove si muovono Massimo Ceccherini, cioè il papà di Carletto, l'attrice brianzola Laura Locatelli nei panni della mamma, il bambino che interpreta Carletto, Leonardo Pieraccioni con la tonaca da esorcista chiamato per esorcizzare Carletto e naturalmente lui: Lucio Corsi. Una storia irriverente e surreale, quasi un gioco o un amarcord con l’immaginario pop di quell’epoca, i Novanta appunto. E per ricreare il mood di quel periodo e renderlo apprezzabili anche a chi in quel periodo non c'era ancora o non se lo può ricordare, come i millenials o i ragazzini della Gen Z, la location scelta è stata fondamentale.

Regina Maud

“Regina Maud si è rivelata perfetta perché, avendo un arredamento spoglio, ha lasciato spazio alla creatività scenografica”, spiegano da Pachira. Pachira è un'agenzia di affitto di location per set, shooting, videoclip e film. E' a loro che si sono rivolti da Borotalco Tv per trovare il luogo ideale per tradurre in immagini la musica e il testo di Lucio Corsi, cioè una villetta anonima degli anni '90 “La cameretta è stata completamente trasformata, le pareti ridipinte, e la zona living reinventata con carta da parati e arredi scelti ad hoc – proseguono da Pachira -. Un ambiente totalmente modellabile, che ha reso possibile la creazione di una vera casa anni ‘90, con quel tocco rétro e nostalgico che ben si sposa con il tema del videoclip”.