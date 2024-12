Lucio Corsi annuncia il suo "Club Tour 2025". Il 29 aprile la chiusura all’Alcatraz di Milano

Lucio Corsi annuncia il Club Tour 2025, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane. "Ad aprile ripartono i concerti. Inseguire le canzoni di città in città è senza dubbio la cosa che amo di più, è la cosa che sogno da quando ero bambino - dichiara Lucio -. Salire sul palco vuol dire incontrare la musica, come dice Paolo Conte in “Alle prese con una verde milonga“. Ogni palco è un trampolino verso un’altra realtà, lassù riesco ad immaginare di essere qualcos’altro". Chiusura del tour il 29 aprile all’Alcatraz.