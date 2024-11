Vino, gusto e paesaggio. Il Consorzio Terre Lariane fa conoscere le etichette

Domenica 17 novembre i vini di 18 cantine del territorio Comasco e Lecchese, che fanno parte del Consorzio Igt Terre Lariane saranno protagonisti con le loro 50 etichette dell’Open day organizzato, per il terzo anno, negli spazi di OtoLab di Lecco. Un momento diventato un appuntamento importante per gli appassionati di cultura enogastronomica del territorio, e non solo. La giornata, suddivisa in due fasce orarie – dalle 10.30 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 20.00 – prevede incontri con i produttori, per ascoltare il racconto di ciò che producono e della loro storia, con la possibilità di degustare tutte le cinquanta etichette, in abbinamento a salumi, formaggi, e molto altro, provenienti dalle aziende agricole locali. Alle 11 è prevista la tavola rotonda "Il vino come medium... Gusto, paesaggio, natura e turismo.

Punti di vista sul futuro", moderata da Giacomo Mojoli, opinionista e tra i fondatori di Slow Food, a cui partecipano il giornalista Gianfranco Colombo e una serie di addetti ai lavori, titolari di ristoranti lecchesi e comaschi: Fabio Dadati, Marco Galbiati , Massimo Croci e Carlo Ballarate. Inoltre Alle 17, è in programma un approfondimento con otto vini in degustazione per capire un territorio e le sue specificità. "Bollicine, bianchi, rosa e rossi: un’identità in movimento, dentro e fuori dal bicchiere". Sarà possibile iscriversi al MasterLab direttamente sul posto, mentre l’ingresso alla manifestazione è prenotabile su Eventbrite. Le cantine partecipanti sono Cascina Bellesina di Missaglia, Maggioni Francesco, Azienda Agricola Runch, Terrazze di Montevecchia e Tenuta Ratta, tutte di Montevecchia, La Costa di La Valletta Brianza, Vigne Casati di Merate, Tenuta Montecchio di Colico, Cascina Migliorate di Galbiate, Cantine Angelinetta di Domaso, Azienda Agricola Concordia di Fino Mornasco, Società Agricola Locotocco di Mariano Comense, Sorsasso di Domaso. Molte delle quali realtà giovani, ma fin da subito indirizzate verso il rispetto di criteri omogenei. Il Consorzio della Igt Terre Lariane, è nato nel 2009 per valorizzare la tradizione vinicola della Brianza e del Lario, e raggruppa quindi le produzioni enologiche di Como e Lecco. Ad oggi, conta 24 produttori, e nell’ultimo anno ha toccato quota 100mila bottiglie, raddoppiando anche i numeri dell’export. L’Opena Day di OtoLab, è una delle più importanti occasioni, assieme a Rostorexpo di marzo, per avvicinare i produttori, conoscere i vini e farseli raccontare, vivere un momento dedicato alla crescita di una conoscenza personale, non solo dedicata a professionisti o addetti ai lavori, ma soprattutto rivolta ai tanti appassionati.