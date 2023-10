Villa Monastero nella Garden route

La casa dei nobel e il suo parco è stata inserita nella Strada italiana dei giardini. Villa Monastero di Varenna è stata inserita, insieme a oltre 200 giardini storici in Italia, nella Garden route Italia, un progetto di valorizzazione dei giardini italiani promosso dai cultori di Apgi, l’Associazione parchi e giardini d’Italia, che si propongono di rilanciare la fruizione culturale e turistica dei parchi e dei giardini italiani anche in relazione con il paesaggio. La villa, che si affaccia sul lago di Como, e che, prima di diventare museo e giardino botanico, è stata monastero, casa di facoltosi imprenditori e centro convegni di ricercatori, è definita dagli esperti di Apgi, "quintessenza dei raffinatissimi giardini di lago, con parterres inghiaiati a picco sull’acqua, balaustrate fiorite, lussureggianti esotismi e ridondanze figlie del gusto barocco". E ancora: "Ha ispirato le romantiche e decadenti ambientazioni della Nadejde di Antonio Fogazzaro". Secondo i documenti storici e le testimonianze dell’epoca, già quando era un monastero, la villa era dotata di un ampio giardino con erbe aromatiche e medicinali. Villa Monastero è diventata una delle location più apprezzate dai turisti, in grado di attirare più di 45mila visitatori al mese. D.D.S.