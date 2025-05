Villa Monastero e la scienza. Opportunità per 60 studentesse

Non solo turismo a Villa Monastero di Varenna, ma anche orientamento alla formazione. L’ex monastero medioevale, prima ancora di diventare un museo da quasi 400mila visitatori l’anno, nel 1953 è stato eletto Centro Congressi, dove hanno insegnato più di 60 premi Nobel, tra cui Enrico Fermi. Ogni anno è inoltre sede di corsi degli scienziati della Società Italiana di Fisica. Quale location migliore quindi per ospitare WoneminStem? Nei giorni scorsi a Villa Monastero di Varenna si è svolta la seconda edizione del seminario di orientamento per studentesse verso le materie scientifiche e tecnologiche WoneminStem. L’acronimo Stem, dall’inglese science, technology, engineering and mathematics, indicare le discipline scientifico-tecnologiche; scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Hanno partecipato all’iniziativa sessanta studentesse del Vittorio Bachelet di Oggiono, dell’Alessandro Greppi di Monticello, il Marco Polo di Colico, il Maria Ausiliatrice di Lecco, il Francesco Viganò e il Maria Gaetana Agnesi di Merate, l’Alessandro Volta e il Giovanni Battista Grassi di Lecco. In cattedra sono saliti, tra gli altri, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco Adamo Castelnuovo, la direttrice di Its Green Academy per l’energia, l’ambiente e l’edilizia sostenibile Marina Perego, la direttrice scientifica del Planetario di Lecco Laura Proserpio, l’ingegnere aerospaziale El Hadri, e, in collegamento da Roma, Marta Schifone, capogruppo in Commissione lavoro a Montecitorio e prima firmataria della legge sull’istituzione della settimana Stem.

D.D.S.