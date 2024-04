Vigili del fuoco di Valmadrera. Nel 2026 una nuova caserma

Entro il 2026 i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Valmadrera avranno una nuova casa. La nuova caserma, salvo imprevisti, sarà infatti pronta nel giro di un paio d’anni. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Rusconi, con il presidente degli Amici dei pompieri di Valmadrera Giandomenico Bellaviti e il capogruppo Simone Mandelli, in occasione della benedizione del nuovo mezzo di soccorso fuoristrada. I soldi ci sono: tra un finanziamento comunale e uno stanziamento regionale sin conta di arrivate a circa 2 milioni di euro sui 2 e mezzo necessari per portare a termine un progetto che riguarda anche altri dieci comuni, che sono Annone Brianza, Cesana Brianza, Civate, Lecco, Ello, Galbiate, Malgrate, Oggiono, Oliveto Lario e Suello. I vigili del fuoco a Valmadrera ci sono almeno dal 1866, ma probabilmente già da prima. La nuova caserma ospiterà fino a 50 vigili del fuoco volontari e 15 mezzi di soccorso. Sarà composta da tre corpi di fabbrica, oltre ad un piazzale di manovra e alle pertinenze per i parcheggi.