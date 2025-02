Vietati i tir sul terzo ponte della Statale 36: "Per noi inadeguato a sopportare alti carichi"

Niente tir sugli svincoli del terzo ponte della Statale 36. Nemmeno quelli per la costruzione del nuovo quarto ponte. Il sindaco Dante De Capitani ha firmato un’ordinanza con cui vieta ai camionisti dei trasporti eccezionali di percorrere le rampe sia in ingresso sia in uscita dal ponte Alessandro Manzoni. Vale appunto anche per i carichi per la realizzazione del quarto ponte. Il primo cittadino ha optato per la misura drastica con il pretesto che, sotto gli svincoli, corre un sottopasso ciclopedonale che sembra stia per cedere. "Quello svincolo è in carico a noi, che infatti ci occupiamo della manutenzione del manto stradale - ha spiegato De Capitani. Il problema è che li sotto c’è un attraversamento pedonale e ciclabile che ora necessita di lavori. Noi però di questa struttura non abbiamo né disegni né relazioni di calcolo: da Anas non ci hanno consegnato nulla".

È stato eseguito un sopralluogo. "Le condizioni non mi paiono ottimali. Siccome non sono un ingegnere, ho ritenuto che il manufatto non sia idoneo al transito di carichi eccezionali". Da lì dovrebbero tuttavia transitare pure i carichi fuori peso e fuori misura dei macchinari e dei preassemblati necessari alla costruzione del quarto ponte.

Per evitare ritardi di una delle poche infrastrutture olimpiche che potrebbe essere pronta in tempo, l’unica soluzione è che Anas riprenda in carico gli svincoli, sobbarcandosi i costi di gestione, che poi è il vero obiettivo del primo cittadino pescatese. "Fino a che non prenderanno in carico lo svincolo e non provvederanno alla manutenzione, di lì non si passa", ha infatti confermato De Capitani. D.D.S.