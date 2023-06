Viaggio in Flixbus interrotto bruscamente, nessun ferito, solo paura

Sul pullman, un Flixbus, ci sono una cinquantina di viaggatori. Partiti da Pavia, sono diretti a Torino. Sono le 11.20 quando dal pullman, che si trova in autostrada, parte un principio d’incendio. Scatta l’allarme. L’autista, dopo essersi accorto che dal cofano stava iniziando a uscire un denso fumo nero, probabilmente causato da un problema elettrico, ha imboccato immediatamente l’uscita dell’autostrada A4 e ha accostato all’altezza del casello di Bergamo. Non appena l’autobus si è fermato, alcuni passeggeri, presi dal panico e spaventati dalla presenza del fumo nella cabina, hanno afferrato i martelletti di sicurezza che si trovavano all’interno del torpedone e hanno rotto alcuni finestrini per poter abbandonare per primi l’abitacolo. In tutto questo bailamme, l’impianto di sicurezza del bus è entrato ugualmente in funzione e le porte si sono aperte senza alcuna difficoltà.

Nessun turista è rimasto intossicato o ferito gravemente; soltanto chi ha rotto i vetri ha riportato alcune escoriazioni sulle mani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Bergamo, gli agenti della polizia stradale di Seriate, competente per territorio, e alcune ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 per prestare soccorso a eventuali feriti. Ma fortunatamente nessuno dei viaggiatori si è fatto male o è rimasto intossicato dai fumi. Alla fine solo paura per questo viaggio interrotto bruscamente.