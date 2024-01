Lecco, spaccio in via Ferriera: dopo il blitz il nulla

Lecco, 27 febbraio 2019 - Si chiama via Ferriera a ricordo di un passato che non c’è più da un pezzo perché da anni le fabbriche hanno lasciato posto al più grande centro commerciale di Lecco. Via Ferriera è un claustrofobico budello che si insinua tra l’uscita cittadina del tratto sotterraneo della Super 36 e la ferrovia, terra di passaggio (soprattutto di studenti) tra la vicina stazione e gli istituti superiori Parini, Badoni e Fiocchi. Qui nel novembre 2017 scattò un blitz degli agenti della questura di Lecco intervenuti dopo le cessioni di droga registrate da una telecamera nascosta installata in zona dall’Amministrazione comunale, preoccupata dal crescente degrado.

Trentatrè migranti - molti nigeriani, ma anche cittadini del Gambia, Costa d’Avorio, Mali, Senegal e Guinea - vennero denunciati per spaccio di hascisc e marijuana. I clienti erano soprattutto giovani, spesso gli stessi studenti (italianissimi) che ogni giorno si recano a scuola passando da lì, terra ormai sfuggita al controllo. La cosa aveva sollevato profonda indignazione proprio come il fatto che una parte dei denunciati fossero ospiti del Ferrhotel, la vicina struttura gestita da una cooperativa per l’accoglienza dei migranti. Sul punto si era fatto sentire anche il sindacato dei poliziotti lamentandosi allora che «i soggetti denunciati a piede libero, non saranno immediatamente allontanati dal territorio nazionale in quanto paradossalmente il loro status di richiedente asilo rimarrà

fino a quando la competente Commissione territoriale valuterà la loro posizione». Osservazione non priva di fondamento tanto che, nel marzo 2018, un nigeriano di 32 anni coinvolto nel primo blitz venne di nuovo pizzicato con venti grammi di marijuana al Parco di villa Gomes. Aveva solo cambiato la zona di spaccio. E che dire del Comune, che dopo l’operazione aveva chiuso la via assicurando di restituirla dopo due mesi ripulita? Via Ferriera è ancora lì bell’impacchettata, più brutta che mai.