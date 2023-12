Vetrina virtuale e acquisto in negozio: nasce l’ibrido LocalShop24

Una passeggiata virtuale tra i prodotti dei negozi bresciani, che si conclude con l’acquisto reale al bancone: nasce LocalShop24, la piattaforma per il commercio online made in Brescia. L’idea è di Carlo Tagliabue, marketer bresciano, e conta già 35 negozi del centro storico di Brescia aderenti. "Le piattaforme digitali impongono forti vincoli all’attività delle imprese – osserva la presidente di Confesercenti della Lombardia, Orientale Barbara Quaresmini –. Per esempio richiedono un margine di intermediazione medio del 16%. Abbiamo cercato una risposta in grado di superare queste criticità, trovandola in LocalShop24". Sulla piattaforma digitale, che opera con l’intelligenza artificiale, i consumatori possono cercare prodotti, servizi e offerte presenti sul territorio e poi andare ad acquistarli nei negozi fisici. Da parte loro, le attività commerciali possono accedere gratuitamente con funzionalità di base, oppure scegliere un’opzione avanzata a 9,90 euro al mese. "Attraverso uno schermo – spiega Tagliabue – i prodotti non si possano né vedere nello specifico, né toccare o provare". LocalShop24 è nata per combinare il meglio di online e reale. "Siamo entusiasti del fatto che questa sperimentazione parta dal nostro centro storico", afferma la presidente del Consorzio Brescia Centro, Francesca Guzzardi. F.P.