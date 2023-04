Verderio, senzatetto trovato morto la notte di Pasqua nel ripostiglio della bocciofila

Verderio (Lecco), 9 aprile 2023 – Un senzatetto è stato trovato morto la notte di Pasqua. Era in uno sgabuzzino della bocciofila di Verderio, vicino al centro del paese. Era morto probabilmente da alcuni giorni. Si presume sia morto per un malore mentre dormiva, ma le indagini sono in corso.

L'allarme

A trovarlo sono stati intorno alle 4 i sanitari di Areu e i carabinieri. E' stato un residente della zona che ogni tanto lo incrociava per strada a ci scambiava qualche parola lanciare l'allarme: sebbene non lo conoscesse, si è preoccupato perché non lo vedeva da qualche tempo e ha chiesto aiutai agli operatori del 112, il numero unico di emergenza e urgenza. Ha indicato loro anche il posto dove il senza fissa dimora solitamente trovata riparo trovato riparo, cioè un piccolo magazzino annesso alla bocciofila di Verderio: è lì che i soccorritori hanno rinvenuto il cadavere del clochard.

Il rinvenimento

L'homeless era sdraiato a terra esanime, adagiato su un materasso, con vestiti pesanti addosso ed avvolto in coperte di fortuna. Accanto c'erano bottiglie vuote, qualche suo effetto personale e poco altro ancora. Non sarebbero stati riscontrati segni di aggressione né altri elementi che possano al momento lasciar ritenere una morta violenta né che sia stato ucciso. La salma è trasferita in camera mortuaria all'ospedale di Merate. Il magistrato di turno probabilmente disporrà almeno un accertamento esterno, se non l'autopsia per accertare le cause della morte e anche quando è avvenuta.