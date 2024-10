Verderio, si sveglia e trova l'auto distrutta: gli hanno rubato la batteria ricaricabile

Verderio (Lecco), 1 ottobre 2024 – Per rubare la batteria ricaricabile dell'auto ibrida, hanno devastato e smontato pezzo a pezzo tutta la macchina. E' successo a Verderio. Bruttissima sorpresa ieri mattina all'alba per un operaio di Verderio che doveva andare al lavoro con la sua utilitaria ibrida, che aveva posteggiato come sempre in strada sotto casa. Nella notte, senza che né lui né altri vicini si accorgessero di nulla, qualcuno gli ha distrutto l'auto per cannibalizzare la batteria elettrica ricaricabile al litio. Il ladro, o più probabilmente i ladri, per prendersela e portarsela via, hanno disassemblato praticamente tutto il vano motore. Le batterie elettriche per i veicoli ibridi costano parecchio: per sostituirle i prezzi vanno da minimo 2mila euro a salire. Alla vittima del furto che è rimasta a piedi non è restato altro che denunciare l'accaduto ai carabinieri e poi chiedere un passaggio ad un collega per poter arrivare in tempo al lavoro.