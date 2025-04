Vandalizzate le vetture dei volontari

Dieci automobili vandalizzate, una dopo l’altra. Sono le vetture private di altrettanti volontari della Croce rossa italiana di Merate, la cui sede è Olgiate Molgora. Il raid è stato messo a segno l’altra sera, mentre i volontari della Croce rossa erano in assemblea. Le macchine prese di mira tutte contrassegnate con gli adesivi della Croce rossa sul parabrezza. I colpevoli hanno rotto i finestrini, poi dagli abitacoli hanno rubato solo qualche spicciolo e in un caso una torcia elettrica, senza toccare altro. Nessuno si è accorto di nulla. Una volta finita la riunione l’amara sorpresa. "Un attacco vile e immotivato nei confronti di chi ogni giorno regala tempo, energie e competenze agli altri, specialmente a chi ha bisogno", commenta Luigi Tomasoni, presidente della Croce rossa italiana di Merate. Nonostante la rabbia e l’agitazione per quanto subito, i volontari hanno anche ripulito il parcheggi dei vetri in frantumi rimasti a terra.