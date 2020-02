Valmadrera (Lecco), 28 febbraio 2020 – Lutto a Valmadrera per la scomparsa a 85 anni dell'ex vicesindaco Francesco Gioia, Franco per tutti. Molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno politicio, amministrativo e sociale. Il funerale si svolgerà lunedì 2 marzo in chiesa parrocchiale alle 9.45. Oltre che vicesindaco dal 1964 al 1970 è stato capogruppo in consiglio comunale con la Dc dal dal 1990 al 95, vicepresidente dal 1995 ai primi del 2000 del Consorzio Rifiuti ora Silea. Lascia la moglie Elena, i figli don Gabriele, rettore del Collegio arcivescovile Alessandro Volta, Maurizio e Simona e i nipoti Fabio, Matteo, Michele e Giorgio.

“E stato anzitutto una persona a servizio della comunità valmadrerese, un testimone che ha vissuto con pienezza i valori in cui ha creduto – lo ricorda il sindaco Antonio Rusconi -. Presidente dell’Azione cattolica di Valmadrera per molti anni,segretario e contabile volontario alla scuola materna Gavazzi dagli anni ’70 fino alla malattia degli ultimi anni, fondatore del Centro di formazione professionale Aldo Moro nel 1978, facendo parte del Consiglio per anni, sostenitore fin dall’inizio di Progetto Valmadrera, senza dimenticare i lunghi anni di stimato lavoro al Comitato regionale di controllo. Ci lascia Franco questo insegnamento: che il bene si può fare dovunque, in politica nella tua comunità, nel sociale, nella scuola, nel mondo cattolico. Una testimonianza cristiana autentica, per la quale, a nome della comunità di almadrera, esprimo profonda gratitudine.”