Hanno rubato la bici di Gregory, profugo ucraino di 17 anni: ''Aiutateci a ritrovarla''

La Valletta Brianza (Lecco), 3 luglio 2023 – Per Gregory quella bicicletta elettrica che gli hanno rubato era l'unico mezzo per spostarsi da solo e sentirsi a casa, sebbene costretto lontano da casa. Gregory, che ha 17 anni, è infatti un adolescente in fuga dalla guerra in Ucraina, il suo Paese, da dove è dovuto scappare e lasciare papà e mamma per mettersi in salvo almeno lui. Con la nonna è ospite in una casa messa loro a disposizione gratuitamente a La Valletta Brianza.

Il furto

Qualcuno però sabato ha rubato quella bicicletta che per Gregory era l'unico mezzo per spostarsi autonomamente e per sentirsi un poco a casa, sebbene in una terra lontana dalla sua. Gregory verso le 23 l'ha appoggiata al cancello dell'oratorio di Rovagnate per fermarsi a salutare un amico. E' stato veramente un attimo: giusto il tempo di allontanarsi di un paio di passi e distogliere lo sguardo, che la bicicletta, un regalo di chi lo ospita, non c'era più. Purtroppo in zona non ci sono telecamere.

L'appello

“Per lui era l’unico modo per potersi muovere un po’ - spiega Graziella Rocca, che con il fratello ha messo a disposizione la casa dove ore abitano Gregory e la nonna -. Sia lui che la nonna sono molto addolorati e delusi, e noi con loro. Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri, ma lanciamo un appello a tutte le persone che vorranno aiutarci, dandoci magari qualche informazione utile per ritrovarla”. La bici elettrica è di marca Samebike ed è bianca, con un inserto nero sul traverso del telaio.